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2026. Augusztus 09. 15:00, vasárnap | Sport Öttusa Eb - A magyar férfi csapat arany-, Tamás Botond ezüstérmes Aranyérmet nyert a Tamás Botond, Szép Balázs, Koleszár Mihály összeállítású magyar csapat szombaton az isztambuli öttusa Európa-bajnokság férfi versenyében. Egyéniben Tamás ezüstérmet szerzett, Szép 11., Koleszár 12. lett.

2026. Augusztus 09. 11:00, vasárnap | Belföld Energiatakarékosság - VOSZ: a magyar vállalkozások összefogása több mint 145 000 kilowattóra csúcsidei megtakarítást ért el A magyar vállalkozások összefogása több mint 145 000 kilowattóra (kWh) csúcsidei megtakarítást ért el, köszönhetően olyan intézkedésnek, mint a klímahasználat csökkentése

2026. Augusztus 09. 08:54, vasárnap | Életmód BKV: a várakozó metrószerelvénybe is betévedt a sérült vaddisznó Egy várakozó metrószerelvénybe is betévedt az a sérült vaddisznó, amely a mozgólépcsőn jutott le szombaton a Kossuth Lajos téri metróállomás peronjára, de egyik utas sem sérült meg

2026. Augusztus 09. 08:53, vasárnap | Bulvár Sziget - Mehringer, Co Lee és a Blahalouisiana koncertjét is láthatják a közmédia nézői Mehringer, Co Lee és a Blahalouisiana Sziget fesztiválos koncertjét is láthatják majd a közmédia nézői az M1-en - közölte a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. szombaton az MTI-vel.

2026. Augusztus 09. 06:00, vasárnap | Sport A Ferencváros egygólos vereséget szenvedett a Real Madridtól A Ferencvárosi TC labdarúgócsapata 2-1-re kikapott szombaton a Real Madridtól barátságos mérkőzésen a Groupama Arénában.

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