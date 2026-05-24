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2026. augusztus 10, hétfő - Lörinc

Hírek

Öttusa Eb - A magyar férfi csapat arany-, Tamás Botond ezüstérmes
2026. Augusztus 09. 15:00, vasárnap | Sport

Öttusa Eb - A magyar férfi csapat arany-, Tamás Botond ezüstérmes

Aranyérmet nyert a Tamás Botond, Szép Balázs, Koleszár Mihály összeállítású magyar csapat szombaton az isztambuli öttusa Európa-bajnokság férfi versenyében. Egyéniben Tamás ezüstérmet szerzett, Szép 11., Koleszár 12. lett.

2026. Augusztus 09. 11:00, vasárnap | Belföld

Energiatakarékosság - VOSZ: a magyar vállalkozások összefogása több mint 145 000 kilowattóra csúcsidei megtakarítást ért el

A magyar vállalkozások összefogása több mint 145 000 kilowattóra (kWh) csúcsidei megtakarítást ért el, köszönhetően olyan intézkedésnek, mint a klímahasználat csökkentése

2026. Augusztus 09. 08:54, vasárnap | Életmód

BKV: a várakozó metrószerelvénybe is betévedt a sérült vaddisznó

Egy várakozó metrószerelvénybe is betévedt az a sérült vaddisznó, amely a mozgólépcsőn jutott le szombaton a Kossuth Lajos téri metróállomás peronjára, de egyik utas sem sérült meg

2026. Augusztus 09. 08:53, vasárnap | Bulvár

Sziget - Mehringer, Co Lee és a Blahalouisiana koncertjét is láthatják a közmédia nézői

Mehringer, Co Lee és a Blahalouisiana Sziget fesztiválos koncertjét is láthatják majd a közmédia nézői az M1-en - közölte a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. szombaton az MTI-vel.

2026. Augusztus 09. 06:00, vasárnap | Sport

A Ferencváros egygólos vereséget szenvedett a Real Madridtól

A Ferencvárosi TC labdarúgócsapata 2-1-re kikapott szombaton a Real Madridtól barátságos mérkőzésen a Groupama Arénában.

Helyi

Csajok Miniben…, de nem úgy!
2026. Június 09. 10:26, kedd |

Csajok Miniben…, de nem úgy!

2026. Május 28. 08:00, csütörtök |

Vitézy Dávid: újra elérhető az Elektronikus Mozdonyszolgálati Információ Gyűjtőrendszer

2026. Május 24. 12:00, vasárnap |

Labdarúgó NB I - Robbie Keane távozik a Ferencvárostól

Belföld

Magyar Péter: Baka András elfogadta a felkérést
2026. Augusztus 09. 05:00, vasárnap |

Magyar Péter: Baka András elfogadta a felkérést

2026. Augusztus 08. 09:45, szombat |

KSH: júliusban 1,2 százalékra csökkent az infláció

2026. Augusztus 08. 06:00, szombat |

Magyar Péter: a 6000 milliárd forint európai uniós forrás át fogja alakítani Magyarországot

Külföld

XIV. Leó pápa szerint az embereket elválasztó falak ledöntése nem jelenti a hagyományok elárulását
2026. Augusztus 07. 16:00, péntek |

XIV. Leó pápa szerint az embereket elválasztó falak ledöntése nem jelenti a hagyományok elárulását

2026. Augusztus 06. 14:00, csütörtök |

Vörös riasztás van Horvátországban, két folyó napokon belül kiszáradhat

2026. Augusztus 05. 14:00, szerda |

Iráni konfliktus - Amerikai pénzügyminiszter: két napon belül megállapodás lehet a Hormuzi-szorosról

Bulvár

Antal Nimród rendezi Russell Crowe új sci-fi akciófilmjét
2026. Augusztus 08. 11:00, szombat |

Antal Nimród rendezi Russell Crowe új sci-fi akciófilmjét

2026. Július 30. 10:00, csütörtök |

Sziget - A nulladik napon több generáció bulizhat együtt

2026. Július 28. 05:00, kedd |

Facebook-vita alakult ki arról, hogy mi történt Takács Péter asztalán, amíg kivonult a Házból

Sport

Vizes Eb - Megvan az első magyar arany, a nyíltvízi úszó Betlehem Dávid nyerte a kieséses versenyt
2026. Augusztus 08. 13:00, szombat |

Vizes Eb - Megvan az első magyar arany, a nyíltvízi úszó Betlehem Dávid nyerte a kieséses versenyt

2026. Augusztus 06. 06:00, csütörtök |

El-selejtező - Egygólos előnnyel utazhat Lengyelországba a Ferencváros

2026. Augusztus 03. 16:00, hétfő |

Kékszalag - Gellér: hatalmas sportteljesítmény, hogy a mezőny több mint fele célba ért

Kék hírek

Középkori ágyúgolyó miatt kellett korlátozni a forgalmat az Erzsébet híd budai hídfőjénél
2026. Augusztus 03. 14:00, hétfő |

Középkori ágyúgolyó miatt kellett korlátozni a forgalmat az Erzsébet híd budai hídfőjénél

2026. Július 29. 06:00, szerda |

Szőlő utcai ügy - Központi Nyomozó Főügyészség: zajlik a nyomozás, egyelőre nincs további tájékoztatás

2026. Július 20. 11:00, hétfő |

Agresszíven viselkedett egy csornai benzinkúton - Videó

Életmód

Tarr Zoltán: folyik a vizsgálat és átvilágítás a közmédiánál
2026. Augusztus 08. 16:00, szombat |

Tarr Zoltán: folyik a vizsgálat és átvilágítás a közmédiánál

2026. Augusztus 07. 13:00, péntek |

Világháborús katonai motort találtak az apadó Dunában Budapesten

2026. Augusztus 06. 17:00, csütörtök |

Egy rájából származó molekula daganatellenes hatását vizsgálták szegedi kutatók részvételével

PR

K&H: rekordot döntött a fiatalok személyes jövedelme
2026. Július 27. 17:24, hétfő |

K&H: rekordot döntött a fiatalok személyes jövedelme

2026. Június 25. 15:06, csütörtök |

K&H: 5 tipp, hogy okosan gazdálkodj az első fizetéseddel

2026. Június 20. 13:01, szombat |

Skoda ablaktörlőből diszkófény, orsós magnóból zenei karrier